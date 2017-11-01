Мутко прокомментировал пожизненную дисквалификацию двух российских лыжников

Москва, , 21:34 — REGNUM Вице-премьер Российской Федерации, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом о пожизненной дисквалификации российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Соответствующее заявление он сделал в интервью ТАСС сегодня, 1 ноября.

Ранее сегодня стало известно, что комиссия Международного олимпийского комитета во главе с Денисом Освальдом приняла решение аннулировать результаты российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, которые были показаны ими на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Уточняется, что Легков и Белов были признаны виновными в употреблении запрещенных веществ. Каких именно — не уточняется.

Помимо лишения всех медалей, завоёванных на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, Легков и Белов пожизненно отстранены от участия на всех последующих Олимпиадах, включая Игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Мутко заявил, что такое решение комиссии МОК вызывает тревогу.

«Такое решение вызывает огромную тревогу и недоумение. Спортсмен становится никем и ничем», — сказал Мутко.

Он отметил, что складывается порочная практика, при которой спортсмен может долгие годы выступать на международной арене, не имея подозрений в нарушении антидопинговых правил, а после оказаться дисквалифицированным пожизненно из-за каких-то косвенных улик.

Также Мутко заявил, что считает крайне целесообразной апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария). Он подчеркнул, что Белову и Легкову будет оказана помощь в этом вопросе.