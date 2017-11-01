Киевское «Динамо» удалило русскоязычную версию со своего сайта

Киев, , 14:59 — REGNUM На сайте киевского футбольного клуба «Динамо» удалена русскоязычная версия.

В правом верхнем углу сайта присутствуют только иконки изображением флагов Украины и Великобритании. Таким образом, сайт стал доступен только на украинском и английском языках.

Напомним, на Украине продолжается политика тотальной «украинизации».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре на Украине был принят закон об образовании, запрещающий преподавание на любом языке, кроме украинского, во всех школах начиная с пятого класса.

Напомним также, что киевское «Динамо» является самым титулованным клубом СССР. В советский период команда 13 раз выиграла чемпионат СССР по футболу.

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