Среда, 1 Ноября 2017 года
16:21:45 МСК

Киевское «Динамо» удалило русскоязычную версию со своего сайта

Спорт

Теперь сайт доступен только на украинском и английском языках

Киев, 1 ноября 2017, 14:59 — REGNUM  На сайте киевского футбольного клуба «Динамо» удалена русскоязычная версия.

В правом верхнем углу сайта присутствуют только иконки изображением флагов Украины и Великобритании. Таким образом, сайт стал доступен только на украинском и английском языках.

Напомним, на Украине продолжается политика тотальной «украинизации».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре на Украине был принят закон об образовании, запрещающий преподавание на любом языке, кроме украинского, во всех школах начиная с пятого класса.

Напомним также, что киевское «Динамо» является самым титулованным клубом СССР. В советский период команда 13 раз выиграла чемпионат СССР по футболу.

Читайте ранее в этом сюжете: Венецианская комиссия оценит украинский закон об образовании в декабре

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый закон об образовании на Украине

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить