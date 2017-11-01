В Пчёнчхан доставлен олимпийский огонь

Пхенчхан, Южная Корея, , 14:16 — REGNUM В южнокорейский Пхёнчхан, в котором пройдёт зимняя Олимпиада 2018 года, прибыл олимпийский огонь. Об этом 1 ноября сообщает «Франс-Пресс».

Олимпийский огонь был передан в Афинах представителям зимних Олимпийских Игр 2018 года за 100 дней до начала соревнований.

После прибытия в аэропорт Инчхона олимпийский огонь был пронесён на торжественной церемонии. Это сделали олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ким Ю На и министр спорта Южной Кореи То Чон Хван.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся в южнокорейском городе Пхёнчхан. Соревнования пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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