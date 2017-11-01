Китай приобрел права на трансляцию футбольных матчей ЧМ-2018

Пекин, , 13:19 — REGNUM Центральное телевидение Китая (CCTV) стало эксклюзивным обладателем прав на трансляцию футбольных матчей в рамках чемпионатов мира 2018 и 2022 гг. Соответствующее заявление было распространено пресс-службой международной футбольной федерации.

Согласно достигнутым договоренностям, Китай получил права на трансляцию всех матчей вплоть до 2022 года. Стоимость сделки не разглашается, однако, как утверждают осведомленные источники, накануне переговоров сумма составляла не менее $120 млн, пишет «Наньцзао жибао».

Сделку прокомментировала генеральный секретарь организации Фатма Самура, отметившая ключевую роль КНР в глобальной стратегии развития FIFA. По ее словам, соглашение между FIFA и CCTV позволит повысить популярность игры на территории Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» стал самым дорогим футбольным клубом в мире. Рыночная стоимость футбольной команды составила $3,35 млрд.

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