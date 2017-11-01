Дешам останется главным тренером сборной Франции ещё на два года

Париж, , 12:29 — REGNUM Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам останется у руля команды ещё на два года. Об этом 31 октября сообщается на сайте Федерации футбола Франции (FFF).

Дешам продлил контракт с Федерацией до 2020 года и будет работать с командой на ближайших крупных первенствах — чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы 2020 года.

Напомним, Дешам стал главным тренером сборной Франции в 2012 году. Под его руководством команда выиграла серебро на чемпионате Европы 2016 года, уступив в финале португальцам со счётом 0:1.

В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года французы заняли первое место в группе, набрав 23 очка, и обеспечили себе прямое участие в мундиале.

Ранее Дешам работал в таких клубах, как «Монако», «Марсель» и «Ювентус».