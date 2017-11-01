Слуцкий заявил о готовности покинуть пост тренера «Халл Сити»

Халл, Великобритания, , 11:37 — REGNUM Главный тренер английского футбольного клуба «Халл Сити» Леонид Слуцкий сообщил, что готов к увольнению и примет любое решение руководства, передает Daily Mail.

«В этой ситуации я соглашусь с любым решением руководства, — отметил тренер. — Пятнадцати матчей достаточно, чтобы принять решение».

Слуцкий подчеркнул, что всегда анализирует ситуацию и недоволен своим нынешним уровнем.

«Я никогда не скажу: «Это не моя вина». Если руководство позволит мне продолжить работу, я постараюсь изменить ситуацию», — сказал он.

Слуцкий заметил, что «Халл Сити» под его командованием провел только 15 игр и что ему нужно время, чтобы построить команду. Однако будет ли это время, зависит от руководства клуба. Он также отметил, что продолжает верить в своих игроков. Как только эта вера пропадет, «все будет кончено».

Напомним, Леонид Слуцкий был назначен главным тренером «Халл Сити» летом 2016 года. Руководства клуба поставило ему задачу вернуть команду в Английскую премьер-лигу, из которой она вышла по итогам прошлого сезона.

Накануне на 15-м туре Чемпионшипа «Халл Сити» уступил «Милдсборо» со счетом 1:3. После этой игры команда Слуцкого оказалась на 17-м месте турнирной таблицы, завоевав 16 очков.

В следующем матче команда сыграет с «Шеффилд Юнайтед», встреча состоится 4 ноября.

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