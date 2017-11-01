«ПСЖ» в очередной раз разгромил «Андерлехт»

Париж, , 11:27 — REGNUM Французский «ПСЖ» разгромил бельгийский «Андерлехт» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 5:0.

На 30-й минуте матча полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти открыл счёт, а на 45-й минуте нападающий Неймар удвоил преимущество французского клуба.

Во втором тайме защитник «ПСЖ» Лейвин Курзава оформил хет-трик, трижды поразив ворота соперника.

Таким образом, «ПСЖ» набрал 12 очков и занимает первое место в группе. «Андерлехт» не набрал очков и находится на последнем месте.

Напомним, первый матч между этими командами завершился со счётом 4:0 в пользу «ПСЖ».

«ПСЖ» (Франция) — «Андерлехт» (Бельгия) — 5:0

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