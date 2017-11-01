«Рома» разгромила «Челси»

Рим, , 11:15 — REGNUM Итальянская «Рома» разгромила лондонский «Челси» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В первом тайме нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави оформил дубль. На первой минуте матча он точно пробил из-за пределов штрафной. А на 36-й минуте он воспользовался ошибкой защитников и отправил мяч в сетку.

Во втором тайме «Рома» довела счёт до крупного. Отличился на 63-й минуте полузащитник Диего Перотти.

Таким образом, «Рома» набрала восемь очков и вышла на первое место в группе. «Челси» находится на втором месте с семью очками.

Напомним, матч между этими командами в Лондоне завершился вничью — 3:3.

«Рома» (Италия) — «Челси» (Англия) — 3:0

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