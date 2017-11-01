ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем» в Лиге чемпионов

Базель, Швейцария, , 10:59 — REGNUM Московский ЦСКА в гостях одержал победу над «Базелем» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев».

В первом тайме футболисты «Базеля» вышли вперёд благодаря голу полузащитника Луки Зуффри.

Во втором тайме ЦСКА сравнял счёт и вырвал победу. В составе «армейцев» отличились Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.

Таким образом, ЦСКА набрал шесть очков и занимает третье место в группе. На данный момент «армейцы» уступают «Базелю», у которого также шесть очков, по дополнительным показателям.

Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

«Базель» (Швейцария) — ЦСКА (Россия) — 1:2

Читайте ранее в этом сюжете: ЦСКА сыграет с «Базелем» после домашнего поражения

Читайте развитие сюжета: «ЦСКА» безвольно проиграл «Базелю»