Матч чемпионата Мексики остановили за секунду до гола

Мехико, , 09:14 — REGNUM Главный судья матча «Толука» — «Монаркас Морелия» (0:1), проходившего в рамках пятнадцатого тура чемпионата Мексики, преждевременно дал свисток, лишив возможности хозяев поля сравнять счет. Видео эпизода, как передает «Чемпионат», обнародовано на странице в соцсети Twitter.

Так, на 101-й минуте матча «Толука» получила право на пенальти. Аргентинский полузащитник хозяев поля Пабло Баррьентос исполнил одиннадцатиметровый, но вратарь отбил мяч прямо перед собой.

Подоспевший к отскоку Баррьентос нанес второй удар и забил, однако за секунду до этого прозвучал свисток арбитра об окончании матча.

В итоге забитый мяч аргентинского полузащитника не был засчитан.