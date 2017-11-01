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Матч чемпионата Мексики остановили за секунду до гола

Спорт

Забитый мяч аргентинского полузащитника не был засчитан

Матч чемпионата Мексики остановили за секунду до гола
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Мехико, 1 ноября 2017, 09:14 — REGNUM  Главный судья матча «Толука» — «Монаркас Морелия» (0:1), проходившего в рамках пятнадцатого тура чемпионата Мексики, преждевременно дал свисток, лишив возможности хозяев поля сравнять счет. Видео эпизода, как передает «Чемпионат», обнародовано на странице в соцсети Twitter.

Так, на 101-й минуте матча «Толука» получила право на пенальти. Аргентинский полузащитник хозяев поля Пабло Баррьентос исполнил одиннадцатиметровый, но вратарь отбил мяч прямо перед собой.

Подоспевший к отскоку Баррьентос нанес второй удар и забил, однако за секунду до этого прозвучал свисток арбитра об окончании матча.

В итоге забитый мяч аргентинского полузащитника не был засчитан.

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Футбол

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