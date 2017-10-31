Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане

Афины , , 15:10 — REGNUM Торжественная церемония передачи олимпийского огня оргкомитету зимних Олимпийских игр-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, состоялась в Афинах. Об этом, как передает RT, сообщает пресс-служба Игр.

Церемония передачи состоялась во вторник, 31 октября, на стадионе «Панатинаикос». На мероприятии присутствовали президент Греции Прокопис Павлопулос, глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос и глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом.

Напомним, 24 октября в древнем городе Греции Олимпия был зажжен факел следующих Олимпийских игр, которые пройдут зимой 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зимние игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля в условия обострения напряженности на Корейском полуострове. Причиной напряженности стала ракетно-ядерная программа КНДР.

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