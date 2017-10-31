Капитан «Спартака»: оценивать тренера будем в конце сезона

Москва, , 13:09 — REGNUM Капитан московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков предложил оценивать наставнические качества возглавившего команду Массимо Карреры по результатам спортивного сезона, приводит 30 октября слова спортсмена «Советский Спорт».

Футболист отметил, что «Спартак» — первый клуб, в котором Каррера выступает в роли главного тренера.

«Безусловно он хороший специалист, но он точно пока не топ-тренер. Если говорить объективно, то судить о том, какой он наставник можно будет в конце этого сезона», — добавил капитан «Спартака».

Дебют Карреры в «Спартаке», состоявшийся в сезоне 2016/2017 года, считается удачным, тогда команда под его руководством в 12 матчах набрала 28 очков из 36 возможных. Стоит добавить, что в 2017 году «Спартак» спустя 16 лет вновь завоевал звание чемпиона России по футболу.

Читайте также: «Спартак» выдал лучший матч в сезоне, разгромив «Севилью» со счетом 5:1

Итальянский агент Марко Трабукки в мае 2017 года косвенно подтвердил факт продления контракта Карреры со «Спартаком»:

"Массимо очень рад и всем передает привет! Он стал москвичом до конца десятилетия… поздравляем!», — написал футбольный агент в своем блоге.

Напомним, Массимо Каррера — в прошлом итальянский футболист, защитник, игравший в различных клубах итальянского чемпионата. В составе национальной сборной побеждал в Кубке УЕФА (1993), в Лиге чемпионов (1996), в Лиге чемпионов УЕФА (1996).

В настоящее время занят тренерской карьерой, с 2016 года тренирует московский «Спартак».