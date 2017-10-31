Сборная Португалии разместится в Кратово во время ЧМ-2018

Москва, , 12:47 — REGNUM Сборная Португалии разместится в подмосковном Кратово во время чемпионата мира 2018 года. Об этом 30 октября сообщается на сайте Федерации футбола Португалии.

Португальская делегация посетила Кратово и выбрала расположенную там учебно-тренировочную базу «Сатурн».

Отмечается, что на базе имеются три футбольных поля, два из которых — с натуральным газоном, одно — с искусственным.

В качестве плюсов называются близкое расположение к аэропорту Жуковский и возможность проживания на базе, поэтому команде не придётся ездить на тренировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Испании выбрала Краснодар в качестве базы для размещения во время ЧМ-2018.

Напомним, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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