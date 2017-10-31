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Шарапова запустила бизнес по созданию дизайна фитнес-центров

Спорт

Бизнес-проект создан совместно с американским архитектором Дэном Мейсом

Москва, 31 октября 2017, 12:12 — REGNUM  Российская теннисистка Мария Шарапова запускает бизнес-проект совместно с американским архитектором Дэном Мейсом. Об этом сообщает издание Adage.

По информации издания, бизнес-партнёры будут создавать дизайн фитнес-центров и теннисных кортов при гостиницах и курортах по всему миру.

При этом отмечается, что Мейс предложил Шараповой сотрудничество. Теннисистка согласилась, отметив, что в этом проекте есть потенциал, поскольку тренировочные площадки, на которых она занималась в начале своей карьеры, устарели.

Напомним, в 2012 году Шарапова создала компанию по производству сладостей под брендом Sugarpova.

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