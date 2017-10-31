Гонконг выиграл право на проведение «гей-олимпиады»

Гонконг, Китай, , 12:00 — REGNUM Гонконг выиграл право на проведение спортивных XI Гей-игр в 2022 году, сообщает The South China Morning Post.

Помимо Гонконга, за звание столицы гей-олимпиады 2022 года боролись Гвадалахара и Вашингтон.

Сотрудники оргкомитета Гей-игр не озвучивали какие-либо предпочтения, но при этом называли Гонконг «идеальным городом, представляющим Азию». Именно поэтому он появился в шорт-листе, опередив Лос-Анджелес, Даллас, Остин, Солт-Лейк-Сити, Денвер и Сан-Франциско.

Правозащитные организации Гонконга надеются, что, выиграв на право на проведение игр, они смогут улучшить ситуацию с правами представителей ЛГБТ-сообщества. Кроме того, городские власти рассчитывают, что олимпиада принесет в городскую казну порядка $130 млн.

Ближайшие X Гей-игры пройдут в Париже в августе 2018 года. На состязания впервые приедет делегация китайских ЛГБТ-спортсменов.

Гей-игры — это международные спортивные соревнования, в которых принимают участие люди любой сексуальной ориентации и любого уровня спортивной подготовки. Игры проводятся во имя взаимного уважения, толерантности и равноправия.

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