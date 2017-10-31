Черчесов определился с составом на матчи против Аргентины и Испании

Москва, , 11:33 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с составом игроков на товарищеские матчи с командами Аргентины и Испании. Об этом 30 октября сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Всего тренерский штаб вызвал 27 футболистов. Среди них вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Андрей Лунев («Зенит»), защитники Виктор Васин, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Кёльн»), Федор Кудряшов («Рубин»), Игорь Смольников («Зенит»).

В линию полузащиты вызваны Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все — «Спартак»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит»), Антон Швец («Ахмат»).

Также были вызваны нападающие Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»), Антон Заболотный («Тосно»).

Напомним, матч с командой Аргентины пройдет в «Лужниках» 11 ноября. Встреча со сборной Испании запланирована на 14 ноября на стадионе «Санкт-Петербург».

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