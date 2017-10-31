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Радулов забросил победную шайбу за «Даллас» в матче с «Ванкувером»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:2

Ванкувер, Канада, 31 октября 2017, 10:39 — REGNUM  «Даллас Старз» победил в гостях «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась со счётом 1:2.

В первом периоде команды шайб не забросили. Во втором отрезке матча «Даллас» вышел вперёд благодаря шайбе Тайлна Сегина, заброшенной с передачи российского нападающего Александра Радулова.

В третьем периоде «Ванкувер» сравнял счёт, шайбу забросил нападающий Сэм Ганье.

Победу своей команде принёс Александр Радулов, забросивший решающую шайбу в овертайме встречи.

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер Кэнакс) — «Даллас Старз» (Даллас) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

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