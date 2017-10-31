Вторник, 31 Октября 2017 года
10:08:52 МСК

ЦСКА сыграет с «Базелем» после домашнего поражения

Спорт

Матч пройдёт 31 октября в Базеле

ЦСКА сыграет с «Базелем» после домашнего поражения
ЦСКА

Базель, Швейцария, 31 октября 2017, 09:27 — REGNUM  Московский ЦСКА сыграет 31 октября матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Базеля».

В предыдущем туре команда Виктора Гончаренко проиграла швейцарскому клубу в домашнем матче со счётом 0:2.

Ранее «армейцы» выиграли у «Бенфики» со счётом 2:1 в первом туре, а затем разгромно проиграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:4.

«Базель» в первом туре потерпел поражение от «МЮ» — 0:3, а затем одержал две победы — над «Бенфикой» (5:0) и ЦСКА (2:0).

На сегодняшний день в группе А лидирует «Манчестер Юнайтед», команда Жозе Моуринью набрала девять очков после трёх матчей. На втором месте — «Базель» с шестью очками. На третьем — ЦСКА, набравший три очка. Замыкает таблицу «Бенфика», не набравшая очков.

Напомним, матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Базелем» и ЦСКА состоится 31 октября в Базеле.

Читайте ранее в этом сюжете: «ЦСКА» безвольно проиграл «Базелю»

Читайте развитие сюжета: ЦСКА разгромно проиграл «Манчестер Юнайтед»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить