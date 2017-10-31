ЦСКА сыграет с «Базелем» после домашнего поражения

Базель, Швейцария, , 09:27 — REGNUM Московский ЦСКА сыграет 31 октября матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Базеля».

В предыдущем туре команда Виктора Гончаренко проиграла швейцарскому клубу в домашнем матче со счётом 0:2.

Ранее «армейцы» выиграли у «Бенфики» со счётом 2:1 в первом туре, а затем разгромно проиграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:4.

«Базель» в первом туре потерпел поражение от «МЮ» — 0:3, а затем одержал две победы — над «Бенфикой» (5:0) и ЦСКА (2:0).

На сегодняшний день в группе А лидирует «Манчестер Юнайтед», команда Жозе Моуринью набрала девять очков после трёх матчей. На втором месте — «Базель» с шестью очками. На третьем — ЦСКА, набравший три очка. Замыкает таблицу «Бенфика», не набравшая очков.

Напомним, матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Базелем» и ЦСКА состоится 31 октября в Базеле.

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