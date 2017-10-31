«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря двум очкам Тарасенко

Сент-Луис, США, , 08:13 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» победил на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде команды не забросили шайб. Но уже во втором отрезке матча российский нападающий Владимир Тарасенко открыл счёт, а затем отдал голевую передачу на Джейдена Шварца.

«Лос-Анджелес» ответил шайбой Таннера Пирсона, но через три минуты защитник «Сент-Луиса» Карл Гуннарсон восстановил разницу в счёте. Вторую шайбу в составе «Лос-Анджелеса» забросил Дастин Браун.

В третьем периоде нападающий «Сент-Луиса» Владимир Соботка забросил четвёртую шайбу в пустые ворота соперника и установил окончательный счёт.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

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