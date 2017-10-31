Голы Кучерова и Наместникова помогли «Тампе» разгромить «Флориду»

Санрайз, США, , 07:56 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» в гостях одержала победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:8 в пользу «Тампы».

В первом периоде хоккеисты «Тампы» отличились трижды, заброшенные шайбы на счету Брендена Пойнта, Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса. «Флорида» смогла ответить два раза, голы забили Аарон Экблад и Александр Барков.

Во втором периоде «Тампа» продолжила разгром соперника. Шайбы на свой счёт записали Ондржей Палат, Янни Гурд и Владислав Наместников. У «Флориды» отличился Джонатан Юбердо.

В третьем отрезке матча команды забросили ещё по две шайбы в ворота друг друга. В составе «Флориды» отличились Джейми Макгинн и Евгений Дадонов. В составе «Тампы» — Стивен Стэмкос и Антон Строльман.

Отметим также, что результативными передачами отметились российские хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров, Владислав Наместников и Михаил Сергачёв. У «Флориды» Евгений Дадонов отдал два голевых паса.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 5:8 (2:3, 1:3, 2:2)

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