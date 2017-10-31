Кононов покинул пост главного тренера грозненского «Ахмата»

Грозный, , 07:36 — REGNUM Главный тренер грозненского «Ахмата» Олег Кононов подал в отставку. Об этом 31 октября сообщил президент клуба Магомед Даудов в своём «Инстаграме».

"После матча 15-го тура с «Анжи» главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов подал в отставку. Олег Георгиевич попросил освободить его от обязанностей наставника команды. К такому решению специалист пришёл в связи с последними результатами и необходимостью что-то менять в этой ситуации. Отставка мною принята», — написал Даудов.

Он также сообщил, что вместо Кононова исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер команды Михаил Галактионов.

Напомним, Кононов пришёл в «Ахмат» летом 2017 года и возглавил команду. На сегодняшний день клуб занимает девятое место в турнирной таблице, на его счету 18 очков после 15 матчей.

Последним матчем для Кононова в должности главного тренера «Ахмата» стала игра против «Анжи» в 15-м туре российской премьер-лиги, которая завершилась вничью 1:1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ахмат» вылетел из розыгрыша Кубка России, уступив команде первого дивизиона «Енисею» со счётом 0:3.

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