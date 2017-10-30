Неделя в НХЛ: «Лос-Анджелес» обгоняет «Тампу» в таблице лидеров

Вашингтон, , 19:15 — REGNUM 23 октября, вторник: «Сан-Хосе» громит «Рейнджерс» в гостях

23 октября в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Сан-Хосе Шаркс». Встречу рассудил российский арбитр Евгений Ромасько.

На первых минутах матча «Сан-Хосе» въелись в зону «Рейнджерс», и уже на второй минуте встречи лидер «Шаркс» Логан Кутюр поразил ворота Зенрика Люндквиста («Рейнджерс») — 0:1. В последующие десять минут «Рейнджерс» дважды имели численное преимущество, но реализовать их не смогли.

Как говорится в спорте: «не забиваешь ты — забивают тебе», Тим Хед отправил шайбу в ворота «Нью-Йорка» с передачи Томаша Гертля, тем самым счёт на табло становится — 2:0 в пользу «Шаркс».

Во втором периоде «Рейнджерс» также упустили шанс забросить шайбу в большинстве, находясь в нём дважды в ходе периода, но Мартин Джонс сохранил ворота «Шаркс» в целости и сохранности. Вторая половина периода стала успешнее для «Шаркс», нанося бросок за броском, они всё же смогли поразить ворота противника, Йоонас Донской мощным ударом направил шайбу в уголок ворот «Рейнджерс» — 0:3.

В начале третьей 20-минутки Мелькер Карлссон отослал шайбу в абсолютно пустые ворота «Рейнджерс», благодаря грубой ошибке Хенрика Лундквиста, «Шаркс» повели в счёте 0:4. В середине периода «Нью-Йорк» забил долгожданный «гол престижа», отличился экс-форвард «Оттавы Сенаторз» Мика Зибанеджад. По итогам матча «Шаркс» набирают два очка, а форвард Тим Хед забивает свой первый гол в НХЛ.

24 октября, среда: «Монреаль» одержал победу над «Флоридой» после серии проигрышных матчей

24 октября в Монреале в Белл-центр «Монреаль Канадиенс» противостоял «Флориде Пантерз».

Первый период оказался сухим.

В самом начале второго периода форвард «Пантерз» Кейт Яндл поразил ворота «Канадиенс» мощным и точным броском прямиком в открытый угол. В конце периода последовала ответная шайба от «Монреаля»: отличился Алекс Гальченюк, для которого это шайба стала первой с 17 апреля 2017 года, счёт на табло — 1:1.

В течение последующих четырёх минут «Монреаль» поразил ворота «пантер» дважды, отличились Ши Уэбур и Брендан Галлагхер — 3:1, «Монреаль» вырывается вперёд. «Монреаль» продолжал прессинговать «Пантерз» и в третьем периоде. В середине периода Ши Уэбер оформляет дубль на свой счёт — 4:1.

Своё слово также успел сказать один из лидеров нападения «Монреаля» Макс Пачиоретти, забив последнюю шайбу в этой встрече — 5:1.

29 октября, воскресенье: «Лос-Анджелес» одолевает «Бостон» в овертайме и обгоняет «Тампу» в таблице лидеров

29 октября в Бостоне на Ти-Ди Гарден «Бостон Брюинз» принимали гостей из Лос-Анджелеса.

«Бостон» активно начал встречу, на протяжение пяти минут «Брюинз» прессинговали «Кингз» в их зоне. Замкнув «Кингз» в своей зоне, Брэд Маршан смог отправить шайбу в ворота противника с острой передачи Чарли Макэвоя — 1:0, «Брюинз» вырываются в лидеры. Через пару минут «Лос-Анджелес» сравнивает счёт в матче, индивидуально отличился Тайлер Тоффоли — 1:1.

В последующих двух периодах команды показывали хороший равный хоккей, но отличиться заброшенными шайбами не смогли. Игра перешла в овертайм, где точку в матче поставил лидер команды Тайлер Тоффоли, для которого эта шайба стала второй в матче.

По итогам этого матча «Лос-Анджелес Кингз» добывают победу и становятся первыми в лиге, обогнав тем самым «Тампу-Бэй Лайтнинг».