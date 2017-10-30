Плавание станет базовым видом спорта в Севастополе, как и альпинизм

Севастополь, , 14:43 — REGNUM Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил управлению правительства, курирующему физкультуру и спорт, начать работу по включению плавания в список базовых видов спорта. Об этом он заявил на аппаратном совещании 30 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поручение прозвучало в ответ на замечание председателя законодательного собрания Екатерины Алтабаевой, по итогам доклада главы профильного управления. Выяснилось, что среди базовых видов спорта нет плавания, в то время как в список войдут футбол и альпинизм.

«Для Севастополя плавание всегда было как массовым, так и видом спорта высоких достижений. Выглядит странно, если в Севастополе не развивается плавание, если у нас дети массово не учатся плавать», — сказала Алтабаева.

«Я полностью поддерживаю Екатерину Борисовну… Но давайте сделаем его базовым и не будем спорить, — заявил губернатор Севастополя. — Я сам плаваю несколько раз в неделю. Если нужно, чтобы все чиновники плавали, готов дать такое указание».

В своем докладе руководитель управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко сообщил, этот вид спорта может претендовать на включение в состав базовых, если севастопольские пловцы достигнут ощутимых результатов в состязаниях. Пока же федерация плавания Севастополя получает финансирование по госпрограмме развития спорта.

«Сегодняшняя материальная база для плавания не позволяет делать ставку на этот вид спорта и ходатайствовать в Минспорте о включении плавания в реестр базовых видов для Севастополя», — сообщил Резниченко.

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Добавим, что в Севастополе работает два бассейна, оба на коммерческой основе. Один из них соответствует олимпийским стандартам и расположен на территории Черноморского финала МГУ, второй принадлежит Черноморскому флоту.

Согласно планам правительства Севастополя, до 2024 года в городе будут построены 23 новых спортивных объекта, в том числе, несколько бассейнов.

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