В гостиницах Москвы забронировано 60% номеров на время ЧМ-2018

Москва, , 13:09 — REGNUM В гостиницах Москвы забронировано 60% номеров на время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Согласно приведённой информации, из всего номерного фонда гостиниц Москвы, который насчитывает более 67 тыс. номеров, на сегодняшний день забронировано более 40 тыс. номеров, что составляет около 60%.

Отмечается, что на сегодняшний день в центре Москвы практически все номера забронированы, а часть из них уже оплачена. При этом особой популярностью у болельщиков пользуются недорогие мини-отели и хостелы.

В связи с высокой загрузкой московских гостиниц, для размещения будут предложены использование речных судов в качестве плавучих отелей, а также возможно будет забронировать места в Подмосковье.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах. Матч открытия и финал пройдут в Москве на стадионе «Лужники».

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