Москва, , 12:22 — REGNUM Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира по шахматам, Владимир Крамник примет участие в турнире претендентов. Об этом сообщается на сайте организаторов турнира.

Крамник получил специальное приглашение от организаторов на турнир претендентов, в котором также примут участие ещё семь шахматистов — Сергей Карякин, Левон Аронян, Дин Лижэнь. Ещё четверо определятся по рейтингу ФИДЕ и результатам серии Гран-при.

Турнир претендентов состоится в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Победитель получит право сыграть матч с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном.

Напомним, в 2016 году в матче за звание чемпиона мира российский гроссмейстер Сергей Карякин уступил Карлсену.

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