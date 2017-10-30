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Владимир Крамник примет участие в турнире претендентов

Спорт

Крамник получил специальное приглашение от организаторов

Москва, 30 октября 2017, 12:22 — REGNUM  Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира по шахматам, Владимир Крамник примет участие в турнире претендентов. Об этом сообщается на сайте организаторов турнира.

Крамник получил специальное приглашение от организаторов на турнир претендентов, в котором также примут участие ещё семь шахматистов — Сергей Карякин, Левон Аронян, Дин Лижэнь. Ещё четверо определятся по рейтингу ФИДЕ и результатам серии Гран-при.

Турнир претендентов состоится в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Победитель получит право сыграть матч с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном.

Напомним, в 2016 году в матче за звание чемпиона мира российский гроссмейстер Сергей Карякин уступил Карлсену.

Читайте ранее в этом сюжете: Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам состоится в Берлине

Читайте развитие сюжета: Карякин стал вторым на турнире в Сент-Луисе, Каспаров — восьмым

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