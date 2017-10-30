Возняцки поднялась на третье место рейтинга WTA

Сингапур, , 11:09 — REGNUM Датчанка Каролина Возняцки, выигравшая итоговый турнир WTA, поднялась на третье место в мировом рейтинге. Об этом говорится на сайте организации.

Это произошло после того, как в финале турнира Возняцки выиграла у американки Винус Уильямс. Эта победа стала для неё первой на итоговых турнирах WTA.

Первой ракеткой мира осталась румынка Симона Халеп. На втором месте расположилась испанка Гарбинье Мугуруса. Замкнула тройку Каролина Возняцки из Дании, которая обогнала Каролину Плишкову из Чехии, Винус Уильямс и украинку Элину Свитолину.

Лучшая из российских теннисисток, Светлана Кузнецова, находится на 11-м месте в рейтинге, Анастасия Павлюченкова — 14-я, Елена Веснина — 17-я, Дарья Касаткина — 24-я.

Мария Шарапова, вернувшаяся на корт после дисквалификации, поднялась на 60-е место в мировом рейтинге.

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