Главный тренер «Краснодара» рассказал, что «никакого кризиса не было»

Краснодар, , 08:38 — REGNUM Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча против «СКА-Хабаровск» в чемпионате России, передаёт «Чемпионат».

"Мы поменяли тренировочный процесс и были готовы к игре. Игра показала, что на самом деле никакого кризиса не было. Надеюсь, дальше всё пойдёт по-другому, а эта серия позади», — сказал Шалимов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Краснодар» на своём поле разгромил «СКА-Хабаровск» со счётом 4:1 в матче 15-го тура российской футбольной премьер-лиги и прервал серию из четырёх поражений подряд.

На данный момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, в её активе 24 очка.

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