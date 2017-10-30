«Марсель» одержал победу на «Лиллем»

Лилль, Франция, , 07:02 — REGNUM «Марсель» в гостях с минимальным счётом обыграл «Лилль» в матче чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей.

Футболисты «Марселя» открыли счёт на пятой минуте. Отличился полузащитник Морган Сансон.

После этого в течение всего матча «Лилль» имел множество моментов для того, чтобы сравнять счёт. Однако надёжно сыграл голкипер «Марселя» Стив Манданда.

После десяти туров «Марсель» занимает четвёртое место в чемпионате Франции, на его счету 21 очко. «Лилль» идёт на 19 — месте с 6 очками.

Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур

«Лилль» (Лилль) — «Марсель» (Марсель) — 0:1

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