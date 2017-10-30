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Гол Малкина не помог «Питтсбургу» избежать разгрома от «Виннипега»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:1

Виннипег, Канада, 30 октября 2017, 06:43 — REGNUM  «Питтсбург Пингвинз» потерпел разгромное поражение в гостях от «Виннипег Джетс». Встреча завершилась со счётом 7:1.

В первом периоде «Виннипег» забросил пять безответных шайб в ворота «Питтсбурга». Хет-трик оформил Блейк Уилер, ещё по разу отличились Эндрю Копп и Йоэль Армиа.

Во втором периоде «Питтсбург» благодаря шайбе Евгения Малкина, сократил отставание в счёте.

В третьем отрезке матча «Виннипег» завершил разгром соперника, забросив ещё две шайбы. Отличились Майк Шайфли и Брендан Лемье.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 7:1 (5:0, 0:1, 2:0)

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