«Лестер» переиграл «Эвертон» в матче АПЛ

Лестер, Великобритания, , 23:56 — REGNUM Футболисты «Лестера» на своем поле переиграли «Эвертон» в матче десятого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 29 октября в Лестере, завершилась со счетом 2:0.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Джейми Варди и Демарай Грей.

После десяти матчей в чемпионате Англии «Лестер Сити» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Клуб «Эвертон», набравший 8 баллов, находится на восемнадцатой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 10-й тур

«Лестер Сити» (Лестер) — «Эвертон» (Ливерпуль) — 2:0.

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