«Локомотив» переиграл «Зенит» в матче чемпионата России

Санкт-Петербург, , 20:22 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле уступил московскому «Локомотиву» в матче пятнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 29 октября на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:3.

Героем встречи в составе гостей стал Джефферсон Фарфан, оформивший дубль и сделавший голевую передачу.

После пятнадцати матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Клуб «Зенит», набравший 29 баллов, находится на второй позиции.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 0:3.

Читайте также: Манчини об игре «Зенит» — «Локомотив»: «Соперник использовал свои моменты»

А также: «Ростов» и «Спартак» сыграли вничью