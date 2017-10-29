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«Локомотив» переиграл «Зенит» в матче чемпионата России

Спорт

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 0:3

«Локомотив» переиграл «Зенит» в матче чемпионата России
AnnRos
Футбол

Санкт-Петербург, 29 октября 2017, 20:22 — REGNUM  Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле уступил московскому «Локомотиву» в матче пятнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 29 октября на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:3.

Героем встречи в составе гостей стал Джефферсон Фарфан, оформивший дубль и сделавший голевую передачу.

После пятнадцати матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Клуб «Зенит», набравший 29 баллов, находится на второй позиции.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 0:3.

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Чемпионат России по футболу

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