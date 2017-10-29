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Манчини об игре «Зенит» — «Локомотив»: «Соперник использовал свои моменты»

Спорт

«Матч получился абсурдным»

Санкт-Петербург, 29 октября 2017, 19:37 — REGNUM  Футболисты санкт-петербургского «Зенита», уступившие московскому «Локомотиву» в матче пятнадцатого тура РФПЛ, создали огромное количество возможностей для взятия ворот столичной команды. Об этом сообщил главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в эфире «Матч ТВ».

«Матч получился абсурдным, — говорит Манчини. — В первом тайме мы доминировали и у нас было огромное количество возможностей, которые мы не смогли реализовать».

При этом итальянский специалист добавил, что футболисты «Зенита» во втором тайме «немного раскрылись, а соперник использовал все свои моменты».

Напомним, 29 октября московский «Локомотив» на выезде переиграл санкт-петербургский «Зенит» в матче пятнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась со счетом 3:0.

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