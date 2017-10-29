«Тосно» минимально обыграл «Динамо»

Москва, , 15:55 — REGNUM 29 октября между командами «Динамо» и «Тосно» был разыгран матч 15-го тура РФПЛ. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

На 9-й минуте матча вингер сборной Узбекистана Вагис Галиулин открыл счет после ассиста Мирзова — 0:1.

Статистика матча («Динамо"/"Тосно»)

Удары 15/2

Удары в створ 8/1

Владение 58%/42%

Фолы 9/12

На данный момент «Тосно» поднялся на 12-ю строчку, набрав 17 очков. «Динамо» опустился на 14-ю позицию с 14-ю очками.

Составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Козлов, Шунич, Зотов, Темников, Соснин, Сапета, Ташаев, Луценко.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Шахов, Буйволов, Чернов, Карницкий, Галиулин, Мирзов, Казаев, Заболотный, Марков.

Главный арбитр матча: Алексей Сухой.

Предупреждения: Сухарев — 33, Казаев — 43, Трошечкин — 55, Заболотный — 59, Погребняк — 90+3, Карницкий — 90+4.

Голы: Галиулин 9 — 0:1.