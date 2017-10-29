«Хетафе» продемонстрировал волю к победе, обыграв «Реал Сосьедад»

Мадрид, , 15:52 — REGNUM 29 октября между командами «Хетафе» и «Реал Сосьедад» был разыгран матч 10-го тура испанской Примеры. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В дебюте матча талантливый вингер сборной Испании Микель Оярасабаль открыл счет, замкнув передачу Аднана Янузая — 0:1.

На 78-й минуте Анхель сравнял счет после передачи Портильо — 1:1.

На 85-й минуте Хорхе Молина вывел «Хетафе» вперед ударом с пенальти — 2:1.

Статистика матча («Хетафе"/"Реал Сосьедад»)

Удары 8/11

Удары в створ 5/4

Владение 49%/51%

Фолы 18/17

На данный момент «Реал Сосьедад» остался на 9-й строчке с 14-ю очками. «Хетафе» поднялся на 10-ю позицию, набрав 12 очков.

Составы на матч:

«Хетафе»: Гуайта, Даконам, Антунеш, Кала, Суарес, Альваро, Бергара, Арамбарри, Фажр, Дьеду, Молина.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте, Мартинес, Одриосола, Де ла Белья, Субельдия, Приэто, Каналес, Янузай, Жозе, Оярасабаль.

Главный арбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес.

Предупреждения: Де ла Белья — 57, Даконам — 71, Суарес — 76, Антунеш — 82, Рульи — 85.

Голы: Оярасабаль 5 — 0:1, Анхель 78 — 1:1, Молина 85 (пен) — 2:1.