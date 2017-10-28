Суббота, 28 Октября 2017 года
21:36:56 МСК

«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью

Спорт

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Спартак» (Москва) – 2:2

Ростов-на-Дону, 28 октября 2017, 21:23 — REGNUM  Московский «Спартак» на выезде не смог переиграть «Ростов» в матче пятнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 28 октября на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Алексей Ионов и Мацей Вилюш. У гостей мячи забили Фернандо и Денис Глушаков.

После пятнадцати матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Клуб «Ростов», набравший 18 баллов, находится на девятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 15-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва) — 2:2.

Читайте также: «СКА-Хабаровск» и Уфа» сыграли вничью

А также: ЦСКА и «Зенит» выдали очень грубый и зрелищный футбол

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат России по футболу

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить