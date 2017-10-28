«Валенсия» одержала выездную победу над «Алавесом»

Мадрид, , 15:51 — REGNUM 28 октября между командами «Алавес» и «Валенсия» был разыгран матч 10-го тура испанской Примеры. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «летучих мышей».

На 34-й минуте форвард сборной Италии Симоне Заза открыл счет, замкнув передачу Андреаса Перейры — 0:1.

В начале второго тайма Алексис сравнял счет, замкнув навес Мунира Эль-Хаддади — 1:1.

На 68-й минуте вингер сборной Испании Родриго вывел «Валенсию» вперед ударом с пенальти — 1:2.

Статистика матча («Алавес"/"Валенсия»)

Удары 9/6

Удары в створ 7/3

Владение 46%/54%

Фолы 19/18

На данный момент «Валенсия» идет на 2-м месте с 24-мя очками. «Алавес» остался на предпоследней спозиции с 3-мя очками.

Составы на матч:

«Алавес»: Пачеко, Алексис, Эли, Дигес, Вигарай, Педраса, Пинья, Гарсия, Мубарак, Сантос, Мунир.

«Валенсия»: Нето, Пауилста, Гарай, Монтойа, Гуэдеш, Гайа, Перецра, Кондогбья, Солер, Заза, Родриго.

Главный арбитр матча: Хосе Луис Гонсалес.

Предупреждения: Паулиста — 17, Вигарай — 23, Сантос — 35, Эли — 65, Дигес — 77, Гарсия — 87.

Голы: Заза 34 — 0:1, Алкесис 49 — 1:1, Родриго (пен) 68 — 1:2.