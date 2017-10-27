ФИФА увеличила призовой фонд ЧМ-2018 до $400 млн

Цюрих, Швейцария, , 15:49 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) увеличила призовой фонд чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Призовой фонд увеличен до $400 млн, что существенно больше, чем на чемпионате мира 2014 года, который проходил в Бразилии. Тогда эта сумма составляла $358 млн.

Также ФИФА принял решение о создании фонда для обеспечения правовой основы для инициатив в области социального развития.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в России.

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