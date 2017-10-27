Манчини рассказал о готовности «Зенита» к матчу с «Локомотивом»

Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о готовности команды к предстоящему матчу с «Локомотивом». Об этом сообщает «Чемпионат».

"Лунёв чувствует себя хорошо, сыграет с «Локомотивом». Дриусси и Дзюба готовы сыграть, чувствуют себя хорошо», — сказал Манчини.

Он также добавил, что аргентинец Паредес не сможет сыграть, но команда может выступить и без него.

Напомним, 29 октября в Санкт-Петербурге состоится матч 15-го тура чемпионат России по футболу, в котором «Зенит» примет московский «Локомотив».

Обе команды на данный момент лидируют в турнирной таблице с 29 очками, однако «Локомотив» располагается выше за счёт дополнительных показателей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России

Читайте развитие сюжета: ЦСКА и «Зенит» выдали очень грубый и зрелищный футбол