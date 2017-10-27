Уфа, , 11:39 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» разгромил в гостях «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 4:1.

В первом периоде «Салават» вышел вперёд. Счёт открыл нападающий Йоонас Кемппайнен.

Во втором периоде «Металлург» восстановил равновесие благодаря шайбе Владислава Калетника.

В третьем отрезке матча «магнитка» сумела выйти вперёд, а затем забросить две в пустые ворота соперника в концовке встречи. Отличились Сергей Мозякин, Никита Пивцакин и Денис Платонов.

Таким образом, «Металлург» прервал серию из трёх поражений и вышел на 11-е место в турнирной таблице КХЛ На счету команды 42 очка.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

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