Путин поручил проработать безвизовый въезд для болельщиков во время ЧМ-2018

Москва, , 10:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать безвизовый въезд для болельщиков из других стран во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Президент поручил правительству подготовить законопроект, который установит возможность въезда для иностранных зрителей по документам, удостоверяющим личность, и персонифицированной карте зрителя FAN ID.

Период безвизового въезда для болельщиков начинается за десять дней до даты проведения первого матча ЧМ-2018 и заканчивается в день проведения последнего матча.

Также, согласно поручению, представителям средств массовой информации должно быть предоставлено право бесплатного проезда по железной дороге в поездах.

Кроме того, поручение предусматривает проработку административной ответственности за незаконную продажу билетов на матчи, а также особенностей оборота алкогольной продукции.

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые пройдёт в России. Матчи первенства состоятся с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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