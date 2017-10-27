Олимпийского чемпиона по плаванию из США снова судят в Рио

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 10:01 — REGNUM В Бразилии возобновлено расследование дела о даче ложных показаний против шестикратного олимпийского чемпиона по плаванию американца Райана Лохте, 26 октября сообщает телекоммуникационная компания Globo.

Государственная прокуратура штата Рио-де-Жанейро в четверг получила постановление суда, в котором говорится о продолжении ранее закрытого уголовного дела.

Речь идет о расследовании в отношении американского пловца Райана Лохте, обвиняемого в ложных показаниях, говорится на сайте.

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Напомним, речь идет о выходке четверых пловцов из сборной США по плаванию на Олимпиаде-2016 в Бразилии. Спортсмены тогда заявили, что стали жертвами ограбления в ночь на 14 августа в Рио. По их словам, во время возвращения в Олимпийскую деревню после вечеринки их такси остановили вооруженные люди. Злоумышленники, выдавшие себя за сотрудников полиции, отобрали у атлетов деньги и ценные вещи.

Однако позже было установлено, что никакого ограбления не было. На самом деле пловцы устроили дебош на заправке и были вынуждены оплатить порчу имущества.

Американский пловец Райан Лохте за содеянное в течение 10 месяцев был лишен права принимать участие в соревнованиях, такое решение тогда вынесли Олимпийский комитет США и Федерация плавания США.

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