Две шайбы Дадонова помогли «Флориде» разгромить «Анахайм»

Санрайз, США, , 07:47 — REGNUM «Флорида Пантерз» на своём льду разгромила «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:3.

В составе «Флориды» дубль оформил российский нападающий Евгений Дадонов. Также отличились Радим Врбата, оформивший хет-трик, Оуэн Типпетт, Винсент Трочек и Александр Барков.

В составе гостей шайбы забросили Калле Коссила, Эндрю Кольяно и Логан Шоу.

На данный момент «Флорида» занимает 26-е место в регулярном чемпионате НХЛ, в активе команды восемь очков после девяти матчей. «Анахайм» находится на 21-е строчке.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) —8:3 (3:1, 3:0, 2:2)

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