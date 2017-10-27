Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Детройт»

Тампа, США, , 07:20 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» на своём льду одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Счёт открыли гости, в первом периоде отличился нападающий «Детройта» Франс Нильсен, когда его команда играла в меньшинстве.

Спустя две минуты российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров счёт сравнял, а в третьем периоде в составе хозяев шайбы забросили Ситвен Стэмкос и Бренден Пойнт.

В концовке встречи «Детройт» смог сократить отставание в счёте, Франс Нильсен оформил дубль.

Помимо заброшенной шайбы, Никита Кучеров отличился результативной передачей. Голевой пас также на счету защитника Михаила Сергачёва.

На сегодняшний день «Тампа Бэй» лидирует в регулярном чемпионате НХЛ, в активе команды 19 очков.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Детройт Ред Уингз» (Роли) —3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

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