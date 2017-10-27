Стадиону пристроят офисный центр: Казань готовится к ЧМ-2018

Казань, , 05:14 — REGNUM На казанском стадионе, где пройдут несколько игр чемпионата мира по футболу-2018, планируют построить офисный центр. Тендер на выполнение проектных работ объявило АО «Казань Арена», единственным учредителем которого является министерство земельных и имущественных отношений Татарии. Возвести офисный центр должны под стилобатом восточной и западной трибун стадиона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выполнить проектные работы победитель тендера должен до конца 2017 года, а построить объект планируется в 2018 году. Стоимость проектного лота — 13 179 700 рублей. Итоги торгов подведут 1 ноября.

Исполнитель должен спроектировать торгово-офисный комплекс в два этажа общей площадью 10 978 кв.м. Для этих целей определён участок площадью 160 353 кв.м. По условиям торгов, должно быть разработано не менее двух вариантов архитектурно-планировочных решений, которые интегрируют торгово-офисный комплекс в существующую схему стадиона.

Источник финансирования работ — внебюджетные средства заказчика. Цель строительства — увеличить арендные площади «Казань Арены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу состоится в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Часть матчей пройдут в Казани.

26 октября президент РФ Владимир Путин для эффективного использования базы, созданной к чемпионату, поручил доработать и принять Концепцию наследия чемпионата мира по футболу. Работа должна быть завершена до 30 апреля 2018 года. Кроме того, до 30 марта профильные ведомства должны принять дополнительные меры безопасности на транспорте и в гостиницах тех городов, которые примут игры ЧМ-2018.

Читайте также: Путин раздал поручения в рамках подготовки к ЧМ-2018