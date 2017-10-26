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Владимир Кличко о сопернике: Гомофоба и расиста уважать не могу

Спорт

В 2015 году боксер потерпел первое за 11 лет поражение в поединке с Тайсоном Фьюри

Киев, 26 октября 2017, 15:55 — REGNUM  Украинский боксер-супертяжеловес, двукратный чемпион мира Владимир Кличко рассказал о своем отношении к британцу Тайсону Фьюри. Кличко признался, что не может уважать «гомофоба и расиста», сообщает издание Sport.ua.

Кличко и Фьюри встретились на ринге в немецком Дюссельдорфе 28 ноября 2015 года. Победа осталась за британским боксером. Перед боем Фьюри назвал соперника бисексуалом.

«Никогда не смогу уважать человека, который является гомофобом и расистом», — отметил Кличко и добавил, что комментарий Фьюри был глупым и отвратительным.

Вместе с тем украинский боксер признал, что как спортсмен Фьюри заслуживает высокой оценки. Кличко рассказал, что считает лучшим боксером среди британских супертяжеловесов Энтони Джошуа, которому уступают Дэвид Хэй и Тайсон Фьюри.

Владимир Кличко в очередной раз подтвердил, что не намерен заниматься политикой, как его брат Виталий. Боксер признался, что тесно общается с братом, но во многом не похож на него.

Напомним, в 2015 году Владимир Кличко потерпел первое за 11 лет поражение в поединке с Тайсоном Фьюри. На счету 41-летнего боксера 69 профессиональных боев, при этом из 64 он вышел победителем.

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