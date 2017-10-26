Москва примет ещё один турнир WTA 2018 году

Москва, 26 октября 2017, 14:49 — REGNUM Москва примет в 2018 году теннисный турнир WTA на грунтовых кортах. ОБ этом сообщает «Р-спорт».
Новый международный женский турнир должен состояться с 23 по 29 июля 2018 года. Матчи турнира пройдут на грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча.
Призовой фонд соревнований составит $750 тыс. В нём примут участие 32 теннисистки в одиночном разряде и 16 — в парном разряде.
Отмечается, что соревнования в Москве придут на смену шведскому турниру в Бастаде, который проходил в течение семи лет.
Напомним, в настоящий момент в России проходят два ежегодный теннисных турнира — Кубок Кремля и St. Petersburg Open.