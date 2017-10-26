Новый главным тренером «Лестера» стал Клод Пюэль

Лестер, Великобритания, , 14:31 — REGNUM Английский клуб «Лестер» назначил Клода Пюэля на должность главного тренера. Об этом говорится на сайте клуба.

Контракт 56-летнего французского специалиста с клубом рассчитан до 2020 года. Он приступит к работе в матче 10-го тура АПЛ с «Эвертоном».

Пюэль сменил на должности главного тренера Крэйга Шекспира, который возглавил команду в феврале 2017 года после ухода Клаудио Раньери, приведшего команду к чемпионству в сезоне 2015/16.

В качестве главного тренера Пюэль работал с такими клубами, как «Монако», «Лилль», «Лион», «Ницца» и «Саутгемптон».

По его руководством «Монако» выиграл чемпионат Франции и Суперкубок Франции в 2000 году, а также Кубок французской лиги в 2001 году.

Напомним, на данный момент «Лестер» занимает 14-е место в премьер-лиге. На счету команды девять очков после девяти матчей.

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