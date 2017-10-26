Григорян покинул пост главного тренера «Арарата»

Москва, , 14:15 — REGNUM Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян покинул свой пост. Об этом 26 октября сообщается на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

"Я принял решение покинуть пост главного тренера ФК «Арарат». Дело в том, что изначально у нас была договорённость, что я помогу команде добиться результата в первом круге. Я со своей задачей справился на 100 процентов. Это можно судить по турнирной таблице, где «Арарат» уверенно лидирует с 12-очковым отрывом от ближайших преследователей», — говорится в сообщении.

Он добавил, что планирует развиваться и двигаться дальше, правда не уточнил где именно.

Григорян стал главным тренером «Арарата» летом 2017 года. На сегодняшний день, команда выступающая в зоне «Центр» второго дивизиона, занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на 12 очков.

К ближайшим матчам команду будет готовить вице-президент и старший тренер «Арарата» Погос Галстян.

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