Зидан назвал главных фаворитов ЧМ-2018

Мадрид, , 13:37 — REGNUM Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал главных претендентов на победу на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает издание Ole.

По мнению Зидана, главными претендентами являются сборные Бразилии, Аргентины, Германии и Испании, которые всегда борются за победу на мировом первенстве.

«Что касается сборной Франции, то это молодая команда, в которой есть много талантливых футболистов. Французская сборная прогрессирует с каждым годом, и на чемпионате мира она может представлять опасность», — сказал Зидан.

Напомним, финальная часть чемпионата мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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