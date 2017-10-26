Емельяненко сразится с Цвикером в Грозном

Грозный, , 12:40 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт бой против американца Вирджила Цвикера 16 декабря. Об этом сообщили в бойцовском клубе «Ахмат», передаёт «Чемпионат».

Поединок пройдёт в Грозном в рамках турнира «Всемирный бойцовский чемпионат «Ахмат» 44».

Всего событие будет включать в себя 14 боёв, в том числе два титульных поединка в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях.

Напомним, в феврале 2017 года Емельяненко подписал контракт с бойцовским клубом «Ахмат» на выступления в Лиге WFCA.

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